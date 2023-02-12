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Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! "Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde..."

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. 85 milyon tek yürek olarak yaraları sararken deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Turkuvaz Medya depremzedelerin sesini duyurmak ve sahadaki son durumu aktarmak için ilk günden itibaren bölgede bulunuyor. Bölgede görev yapan Takvim.com.tr, A Haber, ATV ve Sabah muhabirleri duygularını aktardı. Takvim.com.tr Editörü Fatma Gül bölgedeki mücadeleye dikkat çekerken, "Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde. Bütün enkaz arama kurtarma çalışmalarına katılmaya çalışıyoruz. Bazen biz de taş kaldırıyoruz." dedi. Takvim.com.tr Editörü Yasin Aktaş ise, "Deprem bölgesine geldiğimiz ilk andan itibaren şehirde oluşan yıkım tüm ekibimizi derinden etkiledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
Fatma Gül
Yasin Aktaş
12.02.2023 12:03 - Son Güncelleme: 12.02.2023 12:06
Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde...

Turkuvaz Medya ordusu deprem bölgesinde! Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde...

DEVLET SEFERBER OLDU

10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. 7 gün milli yas ve 3 ay süre ile OHAL ilan dedi. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı.

Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezerek çalışmaları yerinde inceledi vatandaşların dertlerini dinledi.

Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde...

Türkiye tek yürek olup yaraları sarmak için kolları sıvarken Turkuvaz Medya depremzelerin sesini duyurabilmek için ilk günden itibaren sahaya çıktı.

Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde...

TURKUVAZ MEDYA ORDUSU SAHADA

Aralarında depremzedelerin de olduğu Turkuvaz Medya ekibi acılarını içlerine gömerek büyük bir hassasiyetle görevlerini yerine getiriyor.

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