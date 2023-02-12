Şiddetli artçılar sürüyor! Malatya Hekimhan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19.29'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Hekimhan (Malatya)
Tarih:2023-02-12 Saat:19:29:48 TSİ
Enlem:38.873 N Boylam:38.097 E
Derinlik:7 km
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Hekimhan (Malatya)
Tarih:2023-02-12 Saat:19:29:48 TSİ
Enlem:38.873 N Boylam:38.097 E
Derinlik:7 km