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    • 12.02.2023 20:10
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    Şiddetli artçılar sürüyor! Malatya Hekimhan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası şiddetli artçılar sürüyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Şiddetli artçılar sürüyor! Malatya sallandı
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19.29'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.




    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:4.9 (Mw)

    Yer:Hekimhan (Malatya)

    Tarih:2023-02-12 Saat:19:29:48 TSİ

    Enlem:38.873 N Boylam:38.097 E

    Derinlik:7 km
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    Haberler Güncel Şiddetli artçılar sürüyor! Malatya Hekimhan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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