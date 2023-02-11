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    • 11.02.2023 12:03
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    Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde yaşamını yitirdi

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yarıyıl tatili için memleketlerine gelen 2 üniversiteli kız öğrenci hayatılarını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci yaşamını yitirdi

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi 2 kız öğrenci, yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde yaşanan depremde hayatlarını kaybetti.

    ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinden Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybetti. Üniversite tarafından her iki kız öğrenci için başsağlığı mesajı yayımlandı.

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    Deprem değil kıyamet!
    Haberler Güncel Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde yaşamını yitirdi
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