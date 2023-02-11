HATİCE YARGIT ETTİĞİ DUAYI ANLATTI

Sedyede yaptığı açıklamada enkaz altında dua ettiğini velirten YargIt, "Rabbime çok dua ettim. Hep derdim; Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma. Kızım iyi olsun." dedi.

Sağlık personeli "Yüce rabbim seni kavuşturdu" deyince "Çok şükür." yanıtını verdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.