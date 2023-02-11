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    • Güncel
    • 11.02.2023 12:10
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    • 11.02.2023 12:12
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    119 saat sonra mucize! "Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma"

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma sebeb oldu. Deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları büyük mucizelere sahne oluyor. Enkaz altından 119 saat sonra kurtarılan Hatice Yargıt "Hep derdim; Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    119 saat sonra mucize!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

    Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu.

    Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

    119. SAATTE KURTARILDI
    Hatay merkezde Hatice Yargıt isimli depremzede 13 saat süren kurtarma çalışmaların ardından 119. saatte enkazın altından çıkarıldı.

    HATİCE YARGIT ETTİĞİ DUAYI ANLATTI
    Sedyede yaptığı açıklamada enkaz altında dua ettiğini velirten YargIt, "Rabbime çok dua ettim. Hep derdim; Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma. Kızım iyi olsun." dedi.

    Sağlık personeli "Yüce rabbim seni kavuşturdu" deyince "Çok şükür." yanıtını verdi.

    Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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    Deprem değil kıyamet!
    Haberler Güncel 119 saat sonra mucize! "Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma"
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