Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.
Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu.
Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
119. SAATTE KURTARILDI
Hatay merkezde Hatice Yargıt isimli depremzede 13 saat süren kurtarma çalışmaların ardından 119. saatte enkazın altından çıkarıldı.
HATİCE YARGIT ETTİĞİ DUAYI ANLATTI
Sedyede yaptığı açıklamada enkaz altında dua ettiğini velirten YargIt, "Rabbime çok dua ettim. Hep derdim; Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma. Kızım iyi olsun." dedi.
Sağlık personeli "Yüce rabbim seni kavuşturdu" deyince "Çok şükür." yanıtını verdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.