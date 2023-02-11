Burak Özçivit enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti: "Başkası alacak olsa direnirdim ama sahibi isteyince..."
Burak Özçivit enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim de yer alıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu. Ardından Burak Özçivit'in Instagram'dan paylaştığı bir yazı herkesin içini parçaladı.
11.02.2023 11:05 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:05
"BAŞKASI ALACAK OLSA DİRENİRDİM AMA SAHİBİ İSTEYİNCE..."
Burak Özçivit enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu.
Ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Burak Özçivit, enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti.