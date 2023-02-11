Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yine deprem bölgesindeydi. Bu kez Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret etti. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedelerle bir araya geldi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.
Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.
THY gideni de geleni de ücretsiz taşıyacak. Yardımların belirli bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor.
Erdoğan, çadırkentteki depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. Birini de kucağına alıp sevdi.
1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.
Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.
THY gideni de geleni de ücretsiz taşıyacak. Yardımların belirli bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor.
Erdoğan, çadırkentteki depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. Birini de kucağına alıp sevdi.