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    • 11.02.2023 12:17
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    Kur'an-ı Kerim ve dini kitapları enkazdan topladılar

    Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürmeye devam ederken, Diyarbakır'da enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınlarının arasından hassasiyetle toplandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kur’an-ı Kerim ve dini kitapları enkazdan topladılar

    Diyarbakır'da 7 enkaz alanından biri olan Serin Apartmanı'nın enkazından çıkan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınları arasında operatörün fark etmesiyle hassasiyetle toplandı. Apartmanda enkaz çalışmaları devam ediyor.

    HASSASİYETLE TOPLADI

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan Serin Apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Apartmanda çıkan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı, iş makinesini durduran operatör hassasiyetle topladı.

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