Vav TV İzle
Haberler Magazin Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: "Çok güzel bir abla geldi bana…"

Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: "Çok güzel bir abla geldi bana…"

Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın Instagram'dan paylaştı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi. Türkiye'ye asrın felaketini yaşatan depremde çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı yaşandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ünlü isimlerin de peş peşe paylaşımlar yaptığı felaketle ilgili Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini çok etkiledi. Enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun anlattıklarını paylaşan şarkıcı duygu yüklü anlar yaşadı.

11.02.2023 11:45 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:58
Enkazdan çıkarılan minik kızdan ’Rabbim sen büyüksün’ dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: Çok güzel bir abla geldi bana…

"ÇOK GÜZEL BİR ABLA GELDİ BANA…"

Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı, tüyler diken diken oldu

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enkazdan çıkarılan minik kızdan ’Rabbim sen büyüksün’ dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: Çok güzel bir abla geldi bana…

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Enkazdan çıkarılan minik kızdan ’Rabbim sen büyüksün’ dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: Çok güzel bir abla geldi bana…

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 665'e yükseldi.

Enkazdan çıkarılan minik kızdan ’Rabbim sen büyüksün’ dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: Çok güzel bir abla geldi bana…

Gerek kendisi üzerinden gerekse organize ettiği isimlerle deprem bölgesine çok sayıda yardımda bulunan ve depremzedelerin seslerini duyurmak adına çalışan Demet Akalın,geçtiğimiz gün başına gelen ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı.

Enkazdan çıkarılan minik kızdan ’Rabbim sen büyüksün’ dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: Çok güzel bir abla geldi bana…

"Şaka gibi, depreme yardım ederken Onur'la tanıştım."Abla" dedi, senin amcan benim komşum! "Benim amcalarım yok ki öldü" derken halamı buldum ve büyük amcamızın çocukları bana bu resimleri atıyor."

SON DAKİKA