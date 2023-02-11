Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı: "Çok güzel bir abla geldi bana…"
Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın Instagram'dan paylaştı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi. Türkiye'ye asrın felaketini yaşatan depremde çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı yaşandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ünlü isimlerin de peş peşe paylaşımlar yaptığı felaketle ilgili Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini çok etkiledi. Enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun anlattıklarını paylaşan şarkıcı duygu yüklü anlar yaşadı.
"ÇOK GÜZEL BİR ABLA GELDİ BANA…"
Enkazdan çıkarılan minik kızdan 'Rabbim sen büyüksün' dedirten sözler! Demet Akalın paylaştı, tüyler diken diken oldu
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 665'e yükseldi.
Gerek kendisi üzerinden gerekse organize ettiği isimlerle deprem bölgesine çok sayıda yardımda bulunan ve depremzedelerin seslerini duyurmak adına çalışan Demet Akalın,geçtiğimiz gün başına gelen ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı.