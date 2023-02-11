Asrın yardım seferberliği: Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra depremzedelere yardım için açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen çifte depremler nedeniyle komşu ülkeler adeta tek yürek oldu. Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.