Asrın yardım seferberliği: Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra depremzedelere yardım için açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen çifte depremler nedeniyle komşu ülkeler adeta tek yürek oldu. Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.
Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.
Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket ediyor.