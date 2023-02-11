Asrın felaketinde dikkat çeken ilanlar: İkinci el araçlar depremzede paylı satılıyor

ARAÇLAR DEPREMZEDE PAYLI SATILIYOR

Söz konusu ilanlarda araçların satılması durumunda depremzedelere bağışlanacak tutar 5 bin lira bazılarında ise 30 bin lira olarak belirtiliyor. Bir ilanda ise depremzedelere konteyner alınması vaadiyle satışa konulduğu görüldü. Araçların fiyatları 135 bin lira ile 700 bin lira arasında değişiyor.