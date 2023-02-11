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    • 11.02.2023 17:12
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    • 11.02.2023 17:17
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    Asrın felaketinde dikkat çeken ilanlar: İkinci el araçlar depremzede paylı satılıyor

    Kahramanmaraş merkezli korkunç depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelere dört koldan yardım gelmeye devam ediyor. Yeni ilanlarda ise dikkat çeken ayrıntılar oldu. İkinci el araçlar depremzede paylı satışa çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İkinci el araçlar depremzede paylı satılıyor

    Deprem bölgelerine yardımlar sürerken, ilan sayfalarında ikinci el otomobiller bedelinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak şekilde satışa çıkarıldı.

    TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDEN DEPREMZEDELERE DESTEK

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce kişinin evi yıkıldı. Türkiye'nin her bölgesinden yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya çalışıyor. Vatandaşlar, maddi yardımların yanında ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk ediyor.

    ARAÇ SAHİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

    Zor günlerde depremzedelere nakdi yardımların artırılması için bazı araç sahipleri harekete geçti. Bir kısmı depremzedelere bağışlanacak şekilde satışa konulan ikinci el araçlar dikkat çekti.

    ARAÇLAR DEPREMZEDE PAYLI SATILIYOR

    Söz konusu ilanlarda araçların satılması durumunda depremzedelere bağışlanacak tutar 5 bin lira bazılarında ise 30 bin lira olarak belirtiliyor. Bir ilanda ise depremzedelere konteyner alınması vaadiyle satışa konulduğu görüldü. Araçların fiyatları 135 bin lira ile 700 bin lira arasında değişiyor.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde dikkat çeken ilanlar: İkinci el araçlar depremzede paylı satılıyor
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