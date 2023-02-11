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    • 12.02.2023 13:06
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    Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! 81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını ilan etti. Diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başlanmıştı. Depremzedeler Türkiye'nin dört bir yanında bulunan KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 yurdu depremzedelerin hizmetine açıldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını bildirdi.

    "YURDUMUZ YUVANIZDIR"
    Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar. Yurdumuz yuvanızdır." mesajını paylaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlandı.


    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7.7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası depremzedelere barınma için kullanılacak KYK Yurtları boşaltıldı.

    DEPREMZEDELER, KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR
    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karaman'a getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

        KARAMAN'A GETİRİLEN DEPREMZEDELER KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da depremi yaşayan 700 kişi, AFAD ve Karaman Valiliğinin koordinesinde ilçeye getirildi. Depremzedeler, Hatuniye KYK Kız Yurdu'na yerleştirildi.

        Depremzedelerin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları, Valilik tarafından kurulan yardım merkezlerince karşılanıyor. Yurdun zemin katında bulunan salonda vatandaşlar tarafından getirilen giyecek ve ayakkabılar, görevliler ve gönüllülerce ayrıştırılarak ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.

        Hatuniye KYK Kız Yurdu dolduktan sonra kente gelen depremzedelerin Nefise Sultan KYK Kız Yurdu'na yerleştirilecekleri öğrenildi.

            "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesine getirilen depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ve turistik otellere yerleştirildi.

            Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremi yaşayan 140 kişi, AFAD, Muğla Valiliği ve Fethiye Kaymakamlığının koordinesinde ilçeye getirildi. Depremzedelerin ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde kayıtları yapıldı.

            ''DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN DERSLİK OLUŞTURULACAK''

            Vatandaşlar, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman kız ve erkek yurtları ile turistik otellere yerleştirildi. 140 depremzedenin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları, kaymakamlık tarafından kurulan yardım merkezlerince karşılanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de depremzede çocuklar için derslik oluşturulacağı bildirildi.

            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Denizli'ye getirilen 120 depremzede, Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleştirildi.

                AİLELERİN YURTLARDA YEMEK VE KIYAFET İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
                AFAD koordinasyonuyla kente getirilen depremzedelerin öğrenci yurtlarına girişlerinde kayıtları yapılıyor. Ailelerin yurtlarda yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor. Dünden bu yana 120 depremzede kente getirildi. Depremzedeler ilk etapta Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki yurtlara yerleştirildi. İhtiyaç halinde diğer yurtların da deprem bölgesinden getirilenlere açılacağı belirtildi.

                DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI
                Depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Kıymet Karahan, akrabalarının ve komşularının depremde hayatını kaybettiğini, kendi evlerinin ise oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

                Adıyaman'da büyük bir felaketin yaşandığını anlatan Karahan, şöyle dedi:

                "Adıyaman bitti, tamamen silindi. O şehir nasıl toparlanır bilmiyoruz. Akrabalarımız, komşularımız, eşimiz dostumuzun çoğu vefat etti. Bulunduğumuz site 50 haneydi, 30'u yıkıldı. Bizim bina ayakta ama oturulmaz. Üstümüzdeki elbiselerle kaldık. Evimden bir şeyler almak istedim ama alamadım. Sarsılmayla birlikte kapıyı açtım, baktım yer zıplıyor. Düşmemek için demirlere tutunduk. Nasıl bir şeydi, anlatılamaz. Teyzemgil karşı binamızda oturuyordu. Binaları 5 katlıydı, 3 katı gömülmüş 2'si kaldı. Bir evden 5 cenaze başka bir evden 10 cenaze çıktı. Bugünlerde rica ediyorum birbirimize destek olalım. Birbirimize destekle bu Türkiye çökmez. Bütün dünya doğu tarafında, yardım götürüyor. Biz gelirken yollar doluydu. Hep vinçler, tırlar vardı." şeklinde konuştu.

                ''DEVLETİN YURDUNA SIĞINDIK''
                Kardeşi Fatma Karahan da oğlunun engelli olduğunu belirtti. Depremin hafif sarsıntıyla başladığını ve ardından şiddetini artırdığını ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

                "Ne yapacağımızı bilemedik. Beşinci katta oturuyoruz, çocuğum küçük ve engelli. Çocuğu kaldırıp aşağıya indirmem imkansızdı. Ölümle pençeleşiyorsunuz. Kötü sarsıldık, sonra durdu. Sonra dışarı çıktık. Annemlerin binası ise komple yok oldu. Geldik, devletin yurduna sığındık. Komşularımızdan bir haber alamıyoruz. Hepsine Allah yardım etsin." dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise dün akşamdan bu yana depremzedeleri yurtlarda misafir etmeye başladıklarını söyledi.

                Bakanlığın tüm tesislerinin "milletin evi" konumunda olduğunu kaydeden İlman, "Onlar için her türlü imkanı burada sunuyoruz. Burada güven içinde kalmaktalar. Bu akşam ve önümüzdeki saatlerde de kabul edeceğimiz misafirlerimiz olacak. Devletimizin imkanları yüksek. İnşallah yaralarımız el birliğiyle sarılacak." dedi

                DEPREMDE EVLERİ YIKILAN 120 KİŞİ DENİZLİ'DEKİ GSB YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ
                Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığı bildirildi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından üniversitelerin yaz ayına kadar kapatılıp online eğitime geçilmesine karar verilmiş, KYK'ya bağlı öğrenci yurtları da depremzedelerin konaklamasına tahsis edilmişti. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı'daki KYK öğrenci yurdu da depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığını bildirdi. İlçeye gelecek depremzedelerin doğrudan Alaplı Meslek Yüksekokulu kampüsü içerisinde yer alan KYK yurduna yerleşebileceklerini belirten Yılmaz, kaymakamlığa kimlik bilgilerini kaydettirmelerinin yeterli olacağını ifade etti.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! 81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde
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