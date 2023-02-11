Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! 81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde

AİLELERİN YURTLARDA YEMEK VE KIYAFET İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

AFAD koordinasyonuyla kente getirilen depremzedelerin öğrenci yurtlarına girişlerinde kayıtları yapılıyor. Ailelerin yurtlarda yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor. Dünden bu yana 120 depremzede kente getirildi. Depremzedeler ilk etapta Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki yurtlara yerleştirildi. İhtiyaç halinde diğer yurtların da deprem bölgesinden getirilenlere açılacağı belirtildi.

DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Kıymet Karahan, akrabalarının ve komşularının depremde hayatını kaybettiğini, kendi evlerinin ise oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Adıyaman'da büyük bir felaketin yaşandığını anlatan Karahan, şöyle dedi:

"Adıyaman bitti, tamamen silindi. O şehir nasıl toparlanır bilmiyoruz. Akrabalarımız, komşularımız, eşimiz dostumuzun çoğu vefat etti. Bulunduğumuz site 50 haneydi, 30'u yıkıldı. Bizim bina ayakta ama oturulmaz. Üstümüzdeki elbiselerle kaldık. Evimden bir şeyler almak istedim ama alamadım. Sarsılmayla birlikte kapıyı açtım, baktım yer zıplıyor. Düşmemek için demirlere tutunduk. Nasıl bir şeydi, anlatılamaz. Teyzemgil karşı binamızda oturuyordu. Binaları 5 katlıydı, 3 katı gömülmüş 2'si kaldı. Bir evden 5 cenaze başka bir evden 10 cenaze çıktı. Bugünlerde rica ediyorum birbirimize destek olalım. Birbirimize destekle bu Türkiye çökmez. Bütün dünya doğu tarafında, yardım götürüyor. Biz gelirken yollar doluydu. Hep vinçler, tırlar vardı." şeklinde konuştu.

''DEVLETİN YURDUNA SIĞINDIK''

Kardeşi Fatma Karahan da oğlunun engelli olduğunu belirtti. Depremin hafif sarsıntıyla başladığını ve ardından şiddetini artırdığını ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

"Ne yapacağımızı bilemedik. Beşinci katta oturuyoruz, çocuğum küçük ve engelli. Çocuğu kaldırıp aşağıya indirmem imkansızdı. Ölümle pençeleşiyorsunuz. Kötü sarsıldık, sonra durdu. Sonra dışarı çıktık. Annemlerin binası ise komple yok oldu. Geldik, devletin yurduna sığındık. Komşularımızdan bir haber alamıyoruz. Hepsine Allah yardım etsin." dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise dün akşamdan bu yana depremzedeleri yurtlarda misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Bakanlığın tüm tesislerinin "milletin evi" konumunda olduğunu kaydeden İlman, "Onlar için her türlü imkanı burada sunuyoruz. Burada güven içinde kalmaktalar. Bu akşam ve önümüzdeki saatlerde de kabul edeceğimiz misafirlerimiz olacak. Devletimizin imkanları yüksek. İnşallah yaralarımız el birliğiyle sarılacak." dedi

DEPREMDE EVLERİ YIKILAN 120 KİŞİ DENİZLİ'DEKİ GSB YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarının depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığı bildirildi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından üniversitelerin yaz ayına kadar kapatılıp online eğitime geçilmesine karar verilmiş, KYK'ya bağlı öğrenci yurtları da depremzedelerin konaklamasına tahsis edilmişti. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı'daki KYK öğrenci yurdu da depremzedelerin geçici yerleşimine açıldığını bildirdi. İlçeye gelecek depremzedelerin doğrudan Alaplı Meslek Yüksekokulu kampüsü içerisinde yer alan KYK yurduna yerleşebileceklerini belirten Yılmaz, kaymakamlığa kimlik bilgilerini kaydettirmelerinin yeterli olacağını ifade etti.