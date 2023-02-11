Adıyaman'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman'daki binaların enkazları dron ile görüntülendi

HASSAS ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Depremin 6. gününde enkazlardan canlı bir kişiyi çıkartmak için hassas bir çalışma yürütülürken, diğer taraftan enkazdaki cansız bedenlere ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilince iş makineleri daha yoğun çalışıyor.