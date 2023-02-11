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    • Güncel
    • 11.02.2023 14:45
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    • 11.02.2023 14:50
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    Adıyaman'daki enkazların dron görüntüsü depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkaz yığınları dron ile görüntülendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman’daki enkazların dron görüntüsü

    Adıyaman'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan Adıyaman'daki binaların enkazları dron ile görüntülendi

    HASSAS ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

    Depremin 6. gününde enkazlardan canlı bir kişiyi çıkartmak için hassas bir çalışma yürütülürken, diğer taraftan enkazdaki cansız bedenlere ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilince iş makineleri daha yoğun çalışıyor.

    ENKAZLAR TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR

    Yüzlerce yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkazlar dron ile görüntülendi. Yapıların üzerinde çok sayıda iş makinesi ve ekipler ayrıştırma çalışmasını yürütüyor. Enkazlar temizlenmeye çalışılıyor.

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    Haberler Güncel Adıyaman'daki enkazların dron görüntüsü depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi
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