Adalet Bakanlığı yazı gönderdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce, depremden etkilenen 10 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına, 'Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar' konulu yazı gönderildi.
Yazıda, yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanmasına dikkat çekildi.
SAVCILARA BAŞKA İŞ VERİLMEYECEK
Çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi istendi.
Yazıda şu maddelere yer verildi:
-Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek.
-Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.