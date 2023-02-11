Asrın felaketi sonrası yakınlarına ulaşılamayan çocuklara Türkiye sahip çıktı

YÜZYILIN felaketinin ardından tüm Türkiye 10 ilimize yardım için tek yürek seferber oldu. Kurtarılan her çocuk umut verdi. Ailesini kaybeden veya yakınlarına ulaşılamayanlara sahip çıktık. Refakatçisi bulunmayan çocuklar devlet koruması altına alınırken, koruyucu aile başvuruları adeta patlama yaptı.
162 ÇOCUĞA TEDAVİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazlardan çıkarılan, refakatçisi bulunmayan 162 çocuğun tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, 101 çocuğun ise tedavisinin ardından kurum bakımı altına alındığını açıkladı. 18 çocuk ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.
BAŞVURU YAĞIYOR
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden başvuru yağdırdı. 2 günde koruyucu aile olabilmek için başvuranların sayısı, 95 bini aştı. Bakanlık yetkilileri, deprem öncesi günde 2-3 başvuru, ayda ise 10 ile 12 başvuru aldıklarını söyledi. YAKINLARI ARANIYOR
İlk olarak çocukların ailelerine ulaşmak için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık yetkilileri, mevcut ve onaylanmış koruyucu ailelerle de temas kurduklarını kaydederek, 'İhtiyaç olması durumunda, yanınıza yeni bir çocuk alabilir misiniz?' sorusunu yönelttiklerini kaydetti. Yetkiler, koruyucu aile olabilmek için başvuranların en az 3 aylık denetim sürecine tabi olacağını vurguladı.
KORUYUCU AİLEDE ARANAN ŞARTLAR
T.C. vatandaşı olmak
Türkiye'de ikamet ediyor olmak
25 ile 65 yaş arasında olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Düzenli bir gelire sahip olmak
Çocuğun biyolojik anne- babası ya da vasisi olmamak
Bekarlar da başvuru yapabiliyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?
KORUYUCU olmak isteyenler, ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
KAYIPLAR İÇİN ARAYIN
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu. İşte çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar:
0 501 730 10 50
0 501 730 10 51
0 501 730 10 52
0 501 730 10 53
0 501 730 10 54
0 501 730 10 55
NEVAL KAYIP
HATAY'DA deprem sonrası annesi, babası ve ikiziyle birlikte enkazdan çıkan 6 yaşındaki Neval Akgöl'ün üstüne su deposu düştü. Komşularının aracıyla ambulansa aktarılan Akgöl'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, Neval Akgöl'ün hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Minik Neval'in üzerinde kimliği olmadığı için kaydı da bulunmuyor. Anne Pınar Akgöl, "Bütün hastaneleri arıyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.
DÜNYA SAHİP ÇIKTI
Yüzyılın depremi sırasında Suriye'de çöken bir binanın enkazında dünyaya gelen Eye bebek için herkes seferber oldu. Mucize bebeğin tedavi altına alındığı hastanenin müdürü Dr. Attiah Khalid, dünyanın dört bir yanından Eye'yi evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını söyledi. Eye'den 4 ay büyük bir bebeği olan Khalid, "Kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları gelene kadar bakacağım" dedi.