Asrın felaketi sonrası yakınlarına ulaşılamayan çocuklara Türkiye sahip çıktı





BAŞVURU YAĞIYOR

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden başvuru yağdırdı. 2 günde koruyucu aile olabilmek için başvuranların sayısı, 95 bini aştı. Bakanlık yetkilileri, deprem öncesi günde 2-3 başvuru, ayda ise 10 ile 12 başvuru aldıklarını söyledi. YAKINLARI ARANIYOR

İlk olarak çocukların ailelerine ulaşmak için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık yetkilileri, mevcut ve onaylanmış koruyucu ailelerle de temas kurduklarını kaydederek, 'İhtiyaç olması durumunda, yanınıza yeni bir çocuk alabilir misiniz?' sorusunu yönelttiklerini kaydetti. Yetkiler, koruyucu aile olabilmek için başvuranların en az 3 aylık denetim sürecine tabi olacağını vurguladı.



KORUYUCU AİLEDE ARANAN ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye'de ikamet ediyor olmak

25 ile 65 yaş arasında olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Düzenli bir gelire sahip olmak

Çocuğun biyolojik anne- babası ya da vasisi olmamak

Bekarlar da başvuru yapabiliyor.



NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

KORUYUCU olmak isteyenler, ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor.



KAYIPLAR İÇİN ARAYIN

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu. İşte çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar:



0 501 730 10 50

0 501 730 10 51

0 501 730 10 52

0 501 730 10 53

0 501 730 10 54

0 501 730 10 55