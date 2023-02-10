Başkan Tayyip Erdoğan Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi: Milletimiz devleti ile omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız belediyelerimiz gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitireceğiz. Talep edenlere Antalya'da Alanya'daki otellerde misafir edeceğiz. THY uçakları ile buralara seferleri düzenleyecektir. Konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmalar da devam ediyor.
KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ
Kilis'te yaraların sarılması için yapılan çalışmaları takip eden Başkan Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı asla sahipsiz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 10.02.2023 Gazete
Milletimiz devleti ile omuz omuza! Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yine deprem bölgesindeydi. Vatandaşlarla bir araya geldi. Çadırkentleri gezdi. Çalışmaları yerinde inceledi...
Başkan Tayyip Erdoğan Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi: Milletimiz devleti ile omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız belediyelerimiz gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitireceğiz. Talep edenlere Antalya'da Alanya'daki otellerde misafir edeceğiz. THY uçakları ile buralara seferleri düzenleyecektir. Konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmalar da devam ediyor.