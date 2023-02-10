Milletimiz devleti ile omuz omuza! Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Tayyip Erdoğan Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi: Milletimiz devleti ile omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız belediyelerimiz gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitireceğiz. Talep edenlere Antalya'da Alanya'daki otellerde misafir edeceğiz. THY uçakları ile buralara seferleri düzenleyecektir. Konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmalar da devam ediyor.







KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Kilis'te yaraların sarılması için yapılan çalışmaları takip eden Başkan Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı asla sahipsiz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.



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