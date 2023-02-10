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    • 10.02.2023 11:43
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    • 10.02.2023 11:43
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    Depremzedeler için seferber olan mehmetçik, Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

    Merkez üssü Kahrmanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerde TSK, depremzedelere yardım için seferber oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılarak AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın seferberliği: TSK’dan Hatay’a lojistik destek üssü

    Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklğündeki çifte depremlerde adeta sarsıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen çifte depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hız geçmeden devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. TSK ise depremzedelere yardım için seferber oldu.

    Depremin etkilediği 10 bölgel için sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.

    Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu.

        Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Ardından yardımlar, AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

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