Depremzedeler için seferber olan mehmetçik, Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklğündeki çifte depremlerde adeta sarsıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen çifte depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hız geçmeden devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. TSK ise depremzedelere yardım için seferber oldu.