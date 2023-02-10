AFAD'dan "depremzede bilgi kartı" iddialarına yalanlama! Depremzedelerden belge isteniyor mu?

'DEPREMZEDELERE VERİLECEK İMKANLAR BAKİDİR'

Sezer, il değiştiren depremzedelerin hak kaybına uğramayacağını belirterek, "Bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup illere giden vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğrarım diye sosyal medyadaki dezenformasyonlar nedeniyle geri dönüş noktasında bilgi istedikleri bize ulaşıyor, bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri bir hak kaybına neden olmamaktadır. Afetzedelere verilecek tüm devletimizin imkanları bakidir. Lütfen bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin, biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında "afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiğine" dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Konuyla ilgili resmî açıklamayı kamuoyunun bilgilerine sunarız.



➡️ https://t.co/E1Hmr7y6fH pic.twitter.com/MY5W0u6Oij — AFAD (@AFADBaskanlik) February 10, 2023

'350-400 KİLOMETRELİK YÜZEY KIRIĞI MEYDANA GELDİ'

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Anadolu coğrafyası son 2 bin yılda çok büyük depremler ile karşı karşıya kaldı. Deprem nedeniyle Doğu Anadolu fayında 350-400 kilometrelik yüzey kırığının meydana geldiğini tahmin ediyoruz, sahada çalışan arkadaşlarımızın ilettiği bilgiler bu yönde. Bu tür büyük depremler sonrası yıkıcı artçı sarsıntılar meydana geliyor. 1600'ün üzerinde artçı sarsıntı var. Bunların 326'sı 4-5 büyüklükleri arasında, 37 tanesi 5-6 arası büyüklüğünde. 4 günde yaşadığımız büyüklüğü 5 ila 6 arasındaki depremler bizim 1 yılda ölçtüğümüz benzer büyüklükteki deprem sayısının 3 katını aşmış durumda. AFAD, yılda ortalama 22-23 bin civarında deprem kaydı yapıyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyoruz, bu tür felaket boyutundaki depremden sonra 6'nın üzerinde bizim artçı sarsıntılar görmemiz son derece olağan. Vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durması büyük önem taşıyor" dedi.