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    • 10.02.2023 16:15
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    • 10.02.2023 16:15
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    Hatay'da yaşamını yitiren genç çiftten acı detay: ''Hep emek emek işledi bu yaşamı''

    Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. Enkaz altında kalan matematik öğretmeni Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Gökmen, Hatay Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nda yaşamını sürdürüyordu. Depremde oturdukları bina çöken iki genç öğretmen, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler.

    takvim.com.tr
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    Genç çiftten acı haber

    Bodrum Anadolu Lisesi mezunu Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen, Hatay Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nda yaşamını sürdürüyordu. Depremde oturdukları bina çöken iki genç öğretmen, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    ''HEP EMEK EMEK İŞLEDİ BU YAŞAMI''

    Hatice Yurt'un öğretmeni İlknur Hatice Orman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sevgili Öğrencimiz Hatice Yurt'u Hatay'da maalesef kaybettik. Çok küçükken babası Ünal vefat etti, babasız kalıp çok emek harcadı bu hayat için, çok çalıştı, matematik öğretmeni oldu. Daha çok çalıştı KPSS'den yüksek puan alıp atandı. Gökhan ile evlendi. Onun da babası yoktu. Hep emek emek işledi bu yaşamı. Bu güzelim canımız enkaz altından sağ çıkamadı. İçimiz yanıyor. Allah annesine sabır ve dayanma gücü versin. Haticemiz ve sevgili eşi Gökhan melekler yoldaşınız olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatın" dedi.

    CENAZELER BODRUM VE İZMİR'E GÖNDERİLECEK

    Hatice Yurt Ökmen'in cenazesinin Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile Bodrum'a getirileceği ve 11 Şubat günü Bitez Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Eşi Gökhan Ökmen'in cenazesi de defnedilmek üzere İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Hatay'da yaşamını yitiren genç çiftten acı detay: ''Hep emek emek işledi bu yaşamı''
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