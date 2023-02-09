Türkiye, deprem yaralarını sarmak için gecegündüz çalışıyor. Devlet- Millet el ele bu çok büyük acının üstesinden gelmek için mücadele ediyor. Amerikan CNN International, "Enkazdan bir canlı için verilen mücadele insanların içini ısıtıyor" diye yazdı. CNN, dün Maxar adlı uydudan elde edilen görüntüleri de yayınladı. Görüntülerde depremden önce ve sonra çekilen uydu fotoğraflar acının, felaketin kanıtıydı. Fotoğraflardaki yerleşim yerinin Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesi olduğu belirtildi. İşte dış basının yorumları:
NEW YORK TIMES: Yüzyılın en ölümcül afetlerinden biri. Washington Post: Tarihin en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye, büyük bir çabanın içinde.
BILD: Türkiye uyumuyor.
THE SUN: Acının en felaket hali yaşanıyor.
5 ŞUBAT
6 ŞUBAT
- Güncel
- 09.02.2023 Gazete
İslahiye’nin deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları yürekleri parçaladı...
Amerikan CNN, Maxar adlı uydudan aldığı fotoğrafları dün manşetine taşıdı. Gaziantep İslahiye’nin deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları yürekleri parçaladı...
Türkiye, deprem yaralarını sarmak için gecegündüz çalışıyor. Devlet- Millet el ele bu çok büyük acının üstesinden gelmek için mücadele ediyor. Amerikan CNN International, "Enkazdan bir canlı için verilen mücadele insanların içini ısıtıyor" diye yazdı. CNN, dün Maxar adlı uydudan elde edilen görüntüleri de yayınladı. Görüntülerde depremden önce ve sonra çekilen uydu fotoğraflar acının, felaketin kanıtıydı. Fotoğraflardaki yerleşim yerinin Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesi olduğu belirtildi. İşte dış basının yorumları: