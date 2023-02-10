Devlet ana! Tarihi felaketin ardından devlet, sahipsiz kalan minik yavrulara şefkatli kollarını açtı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler, minik yavruları da annesiz-babasız bıraktı. Kurtarma ekipleri, enkazdan bir can daha fazla kurtarmak için, birbirleriyle yarıştı. Molozlar arasında yalnız bulunan minik yavrular da güvenli limana alındı! Kimlikleri belirlenemeyen 16 minik yavru, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya götürülüp Etlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine başlanan bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı süt anneler sarıp sarmaladı. Ailelerine ulaşılamayan ve kimlikleri belirlenemeyen bebeklerin alınlarına, "Enkaz bebek" diye yazıldı. Şimdi o minik yavrular, sığınacakları koruyucu aileleri beklemeye başladı.
KORUYUP KOLLAYALIM
Aile Bakanlığı, yakınlarına ulaşılamayan minik depremzedelere koruyucu aile olmak isteyenlerden yoğun başvuru almaya başladı. Başvuruları titizlikle inceleyen bakanlığın, tedavileri tamamladıktan sonra bebekleri koruyucu aile sıcaklığına kavuşturacağı açıklandı. Ailesini kaybetmiş depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet ve deprem bölgesi dışında ikamet ettikleri ilin müdürlüklerine giderek yapabiliyor.
EMİN ELLERDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Erdoğan, 0-1 yaş aralığındaki bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer'den bilgi aldı. Yaptığı paylaşımda, " Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.