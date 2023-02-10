Devlet ana! Tarihi felaketin ardından devlet, sahipsiz kalan minik yavrulara şefkatli kollarını açtı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler, minik yavruları da annesiz-babasız bıraktı. Kurtarma ekipleri, enkazdan bir can daha fazla kurtarmak için, birbirleriyle yarıştı. Molozlar arasında yalnız bulunan minik yavrular da güvenli limana alındı! Kimlikleri belirlenemeyen 16 minik yavru, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya götürülüp Etlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine başlanan bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı süt anneler sarıp sarmaladı. Ailelerine ulaşılamayan ve kimlikleri belirlenemeyen bebeklerin alınlarına, "Enkaz bebek" diye yazıldı. Şimdi o minik yavrular, sığınacakları koruyucu aileleri beklemeye başladı.