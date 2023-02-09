Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 02:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 02:14
    ABONE OL

    Türk Hava Yolları'ndan 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme! Ücretsiz değişim ve kesintisiz iade...

    Türk Hava Yolları 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarıyla ilgili düzenleme yaptı. THY, söz konusu tarihlerdeki uçuşlarda ücretsiz değişim veya kesintisiz iade hakkı tanıdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    THY’den yurt içi uçuşlara düzenleme

    Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.



    ÜCRETSİZ DEĞİŞİM VE KESİNTİSİZ İADE
    Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

    "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CIA ile CHP Erdoğan düşmanlığında buluştu!
    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'ndan 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme! Ücretsiz değişim ve kesintisiz iade...
        SON DAKİKA