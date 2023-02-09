Fabrikalar yardıma çalıştı! İş dünyası depremzedeler için seferber oldu



ŞİRKETLER SAHAYA İNDbölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaraları sarmak için bütün Türkiye seferber olurken; bir yardım eli de sanayicilerden geldi. Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren çok sayıda fabrika kapısını vatandaşlara açtı.



'İŞE ARA VERDİLER'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, il genelinde sanayi tesislerinde ciddi bir sorunun bulunmadığını belirterek, "Tam tersi sanayicilerimiz üretime bir haftalık ara vererek, şu anda fabrikalarını depremde mağdur olanların barınma ve aş ihtiyacı için kullanıyor" dedi. Sanayi tesislerinde küçük çatlaklar dışında hasar olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Hem organize sanayi bölgesi hem de tekstil organize sanayi bölgesindeki tesisler, okullarla birlikte barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Fabrikalarımızdan acil siparişi olmayanlar böyle bir destek verdiler. Ülkenin üretimine katılan sanayicilerimiz, bugün de en büyük destekçimiz. Diyarbakır'da çok güzel organize olduk. Şimdi de çevre illere yardım etmeye çalışacağız. İş makinelerini oralara yönlendirdik."



ÜRETİM YÜZDE 25 KAPASİTEDE

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise oda olarak ellerinden geldiğince süreci koordine etmeye çalıştıklarını söyledi. Çevre illerden ekmek ve yiyecek getirterek halka dağıtmaya çalıştıklarını aktaran Sadıkoğlu, şöyle konuştu: "Binamız ciddi hasar gördü. Çadır kurarak bahçede üyelerimizin sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Üretimde de sıkıntılar var. İşçilerimiz aileleriyle zaman geçiriyor. Şu anda üretim yüzde 25 kapasiteyle gidiyor."



TIRLA DEĞİL MİNİBÜSLE GELSİN

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, şu anda vatandaşların sorunlarıyla uğraştıklarını, yemek ve battaniye gibi acil ihtiyaçları yönlendirdiklerini belirterek, "İş insanlarına sesleniyorum, bize tırlarla değil, minibüslerle hızlıca kumanya, battaniye ve tüplü ısıtıcılar göndersinler. Tırlarla gelenlerin dağıtımı çok geç oluyor" dedi.

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