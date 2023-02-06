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    • 07.02.2023 01:08
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    • 07.02.2023 01:22
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    THY deprem sonrası harekete geçti! Deprem bölgelerinden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda fiyat sabitlendi

    Türk Hava Yolları insani yardım için giden uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanıma açtıklarını duyurdu. Buna ek olarak THY, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’dan İstanbul’a gerçekleşen uçuşların bilet fiyatlarını 100 TL olarak sabitledi.

    takvim.com.tr
    THY deprem sonrası duyurdu! 100 TL’ye sabitlendi

    Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgelerinde çalışmalarını yürütürken Türk Hava Yolları da insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürüyor.



    VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI
    Bu kapsamda Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, insani yardım için giden uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanıma açtıklarını duyurdu.

    100 TL'YE SABİTLENDİ
    Üstün bu uçuşların yanı sıra Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbula olan tüm uçuşları da 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediklerini duyurdu.



    İşte THY'nin açıklaması:

    Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9'u kargo uçaklarımızla olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbula olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz.
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    Haberler Güncel THY deprem sonrası harekete geçti! Deprem bölgelerinden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda fiyat sabitlendi
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