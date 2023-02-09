AK Partili vekiller, depremzedeler için en az 1 maaşını bağışlayacak! 'TBMM Başkanı Şentop, 3 maaşını depremzedeler için bağışladı'

Adalet ve Kalkınma Partisi, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler." ifadelerine yer yer verildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 3 MAAŞINI DEPREMZEDELER İÇİN AFAD'A BAĞIŞLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, her bir milletvekilinin, en az bir maaşını AFAD'ın yardım kampanyasına 3 maaşını bağışlayarak, depremde zarar gören vatandaşlara destek verme çağrısında bulundu.

"AFAD'A 3 MAAŞIMI BAĞIŞLAMIŞ BULUNUYORUM"

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kapsamda bütün milletvekillerimizin de deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancım tamdır. Bununla birlikte sembolik bir adım olarak her bir milletvekilimizin, en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de birçok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum. Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına; siyasi parti gruplarımızın birlikte imza attıkları 7 Şubat 2023 tarihli bildiride geçen 'Milletimizin yanında ve hizmetinde olma' iradesini somutlaştıracak sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Şentop, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlara sabır, millete başsağlığı dileklerini iletti.