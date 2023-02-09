Abrar Sabbah'tan Charlie Hedbo'nun deprem karikatürüne tokat gibi cevap: ''Yeniden ayağa kalkacağız''

"ACI ÇEKEN İNSANLARLA ALAY EDİLMEZ"

Türkçeyi akıcı konuşan ve düşüncelerini, Türkçe anlatmayı tercih eden Sabbah, "Bu yaşadığımız zor zamanlarda Charlie Hebdo'nun yaptığı karikatürü gördüm. Tabii milyonlarca insan gibi öfkelendim ve sessiz kalamadım. Bana göre bu bir karikatür olamaz. Karikatür, alay içerikli bir çalışmadır. Ancak acı çeken insanlarla alay edilmez." dedi. Charlie Hebdo'nun bu çalışmasıyla her zaman yaptığı gibi "birçok insanın hakkına girdiğini" dile getiren Filistinli sanatçı, şöyle devam etti:

"Ben de buna karşılık belki birçok insanın söylemek istediği şeyi görsel çizim haline dönüştürdüm. Bu şekilde onlara bir cevap olarak 'Öyle çizmeyecektiniz, böyle çizecektiniz. Bir karikatür böyle olamaz.' diye mesaj göndermek istedim. Aynı zamanda Türkiye'nin çok güçlü bir ülke, Türk halkının da çok güçlü ve pes etmeyen bir halk olduğu mesajını göndermek istedim. Umarım bu mesaj iyi bir şekilde ulaşmıştır. Bizim en güçlü silahımız kalemdir. Yazarak veya çizerek, bu şekilde daha kalıcı bir mesaj gönderebiliriz. Charlie Hebdo'nun karikatürüne cevaben verilecek mesajın kendi anladıkları dilden olmasını istedim." şeklinde konuştu.

ÇALIŞMASIYLA FELAKET ANINDA İNSANLARA MORAL VERDİ

Sosyal medyada çalışmasının kısa sürede büyük etkileşim almasına ilişkin de Sabbah, şunları kaydetti:

"Baya etkileşim aldı ve paylaşıldı. Amacım da buydu. Bu karikatürü yaparak hepimizin ortak mesajımızı duyurmak istedim. Çok sayıda olumlu geri dönüşler aldım. Şahsi hesabıma çok sayıda destek mesajı geldi. Örneğin, 'Biz sesimizi duyuramadık, sen söyleyemediklerimizi anlatmış oldun.' veya 'Acımız büyük ve moralimiz bozukken sen bize moral verdin." gibi mesajlar aldım." dedi.

"KENDİ AİLEME ZARAR GELMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Üniversite okumak için bulunduğu Türkiye'de 6 yıl yaşayan Filistinli genç kadın, deprem felaketine ilişkin duygularını da şu sözlerle ifade etti:

"Bir Türk'ün hissettiği kadar acı hissettim. Allah Türkiye ve Suriye'de her iki halkın da yardımcı olsun. Kendim orada bulunuyormuşum gibi kendi aileme zarar gelmiş gibi hissettim. Oradaki insanları bir bir tanımasam bile hepimiz tek bir ümmetiz, tek bir aileyiz. İçimde büyük bir acı oluştu.

Zaten bu çaresizlikten dolayı kendim ne yapabilirim, nasıl bir katkıda bulunabilirim diye düşünerek bu çizimi yaptım. Yeteneğimi kullanarak bir karikatür ortaya çıkarmaya çalıştım. Umarım bu yanlış ulaştırılan (Charlie Hebdo) karikatürü böylelikle düzeltilmiştir." diye söyledi.