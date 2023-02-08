Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! Türkiye'nin 3 metre hareket etti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi derinden sarstı.
Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken 7 gün milli yas ve 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...
TÜRKİYE 3 METRE KAYDI
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı/Carlo Doglioni ise Türkiye'nin bu deprem ile 3 metre kaydğını söyledi.
Doglioni şu ifadeleri kullandı;
"Türkiye, 30-40 saniye içinde üç metre hareket etti! Bu daha önce yaşanmış, görülmüş bir durum değil. Bu o kadar güçlü ve şiddetli bir deprem ki yıkılan binaların hepsi depremin enerji dalga boyunun gittiği yöne doğru yıkılmış. Maraş'ın dağ silsilesinde yaklaşık 40 km'lik bir yarık oluştu. Bu olağanüstü bir durum.Türkiye 3 metre Arap Yarımadası'na doğru kaydı.Kahramanmaraş'taki depremler o kadar şiddetliydi ki Grönland ve Danimarka'da da hissedildi."
DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ
Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.