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Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! Türkiye'nin 3 metre hareket etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...

08.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:59
Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi derinden sarstı.

Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken 7 gün milli yas ve 10 ilde 3 ay boyunca OHAL ilan edildi.

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Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11...

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen deprem uzman isimler tarafından yorumlandı.

Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11...

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni Türkiye'nin 3 metre hareket ettiğini ve olağan üstü bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Martin Mai ise ikinci büyük depremin sıradışı bir durum olduğunu belirtip, "Çok kötü bir tesadüf diyebiliriz" dedi. İşte uzmanların depreme ilişkin yorumları...

Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11...

TÜRKİYE 3 METRE KAYDI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı/Carlo Doglioni ise Türkiye'nin bu deprem ile 3 metre kaydğını söyledi.

Doglioni şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, 30-40 saniye içinde üç metre hareket etti! Bu daha önce yaşanmış, görülmüş bir durum değil. Bu o kadar güçlü ve şiddetli bir deprem ki yıkılan binaların hepsi depremin enerji dalga boyunun gittiği yöne doğru yıkılmış. Maraş'ın dağ silsilesinde yaklaşık 40 km'lik bir yarık oluştu. Bu olağanüstü bir durum.Türkiye 3 metre Arap Yarımadası'na doğru kaydı.Kahramanmaraş'taki depremler o kadar şiddetliydi ki Grönland ve Danimarka'da da hissedildi."

Uzman isimlerden dehşete düşüren yorumlar! 60 nükleer bomba gücünde! Depremlerin büyüklüğü aslında 11...

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİ

Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

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