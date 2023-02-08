AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı DEPREM BAĞIŞ LİSTESİ |SMS, para, bez, kıyafet, yemek yardımı... 8 Şubat 2023 deprem bağış ve yardım kampanyaları!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. AFAD deprem yardımı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremle birlikte araştırılmaya devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz çalışmalarını sürdürürken, diğer illerdeki vatandaşlar, AFAD bağış yardımı ile bağış yapmak istiyorlar. AFAD sosyal medya hesaplarından deprem bölgelerine yapılacak yardımlar için SMS numarası ve banka bilgilerini paylaştı. AFAD, Ahbab, TDV, Kızılay, Müge Anlı bağış kampanyaları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte güncel deprem yardım ve bağış kampanyaları...