Whatsapp ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 şubat Whatsapp down sorunu nedir, ne zaman çözülecek? İnternet neden çekmiyor?

WhatsApp çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. WhatsApp kullanıcıları 8 Şubat Çarşamba günü yaşanan problem nedeniyle uygulamaya giriş yapmakta zorlanıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde yaşandığı belirtilen WhatsApp giriş yapılamıyor sorunu Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. 8 Şubat 2023 Whastapp'ta yaşanan sorun sonrası platformun yöneticilerinden henüz bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?
Uygulamada yaşanan mesaj gönderme ve alma sıkıntısının global mi yoksa yerel mi olduğu henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde paylaşacağız.