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    • Güncel
    • 08.02.2023 18:23
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    • 08.02.2023 18:26
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    Whatsapp ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 şubat Whatsapp down sorunu nedir, ne zaman çözülecek? İnternet neden çekmiyor?

    'Whatsapp çöktü mü' sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar 8 Şubat Çarşamba günü yaşanan problem nedeniyle uygulamaya giriş yapmakta zorlanıyorlar. Peki, Whatsapp ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 şubat Whatsapp down sorunu nedir, ne zaman çözülecek? İnternet neden çekmiyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Whatsapp ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 şubat Whatsapp down sorunu nedir, ne zaman çözülecek? İnternet neden çekmiyor?

    WhatsApp çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. WhatsApp kullanıcıları 8 Şubat Çarşamba günü yaşanan problem nedeniyle uygulamaya giriş yapmakta zorlanıyor.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünya genelinde yaşandığı belirtilen WhatsApp giriş yapılamıyor sorunu Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. 8 Şubat 2023 Whastapp'ta yaşanan sorun sonrası platformun yöneticilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

    WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

    Uygulamada yaşanan mesaj gönderme ve alma sıkıntısının global mi yoksa yerel mi olduğu henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde paylaşacağız.

        İNTERNET YAVAŞLADI MI?

        İnternet kullanıcıları mesaj gönderme ve almada yaşanan sıkıntılarla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu durum internetin yavaşladığı şeklinde yorumlanıyor.

        TWİTTER VE TİKTOK ÇÖKTÜ

        İki popüler sosyal medya uygulaması Twitter ve TikTok uygulamalarında erişim sıkıntıları yaşanıyor. Kullanıcılar programlara giriş yapmak istediğinde ya program açılmıyor ya da zaman tüneli yenilenmiyor.
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        Haberler Güncel Whatsapp ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 8 şubat Whatsapp down sorunu nedir, ne zaman çözülecek? İnternet neden çekmiyor?
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