Kalyon Holding depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti

Kalyon Holding depremzedeler için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkanlarını Gaziantepli hemşerilerimizin kullanımına açtık. Bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda personelimizi seferber ettik. İş makineleri ile İGA'dan acil kurtarma ekibimiz bölgeye intikal ediyor."

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