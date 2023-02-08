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    Kalyon Holding depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti

    Depremle tüm Türkiye tek yürek olurken; iş dünyası elini taşına ltına koydu. Nakdi yardımların yanı sıra iş makinesinden ihtiyaç malzemesine, teknik ve kurtarma ekibine kadar hemen her alanda bölgeye destek yağdı.

    ‘İş’te yardım yağmuru

    Kalyon Holding depremzedeler için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkanlarını Gaziantepli hemşerilerimizin kullanımına açtık. Bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda personelimizi seferber ettik. İş makineleri ile İGA'dan acil kurtarma ekibimiz bölgeye intikal ediyor."

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    Haberler Ekonomi Kalyon Holding depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti
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