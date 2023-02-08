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    Başkan Erdoğan 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildiğini açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaları Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nden takip etti. 10 ilde 3 ay sürüyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

    10 ilde 3 ay OHAL

    Başkan Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde arama, kurtarma ve yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. 10 ilde 3 ay sürüyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
    Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz, tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yönetilmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık.
    3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Acil yardım ve destek faaliyetleri için hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Bölgeye 1000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır.

    ERDOĞAN BUGÜN BÖLGEYE GİDİYOR
    Erdoğan bugün deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip edeceğini açıkladı.

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