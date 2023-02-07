Gardaş gerçekten başka! Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'de milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye kenetlenirken dünyadan da Türkiye'ye destek ve yardım mesajları yağıyor. Azerbaycan ise yine gardaşlığını gösterdi. Azerbaycan'da, Türkiye'deki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyaları başlatıldı. İşte detaylar....
07.02.2023 14:12 - Son Güncelleme: 07.02.2023 14:12
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm dünda Türkiye için destek mesajları paylaştı.
Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.
Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" da kampanya başlattı.
Toplanan yardımların kısa sürede Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştırılacağı kaydedildi.
AZERBAYCAN TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDERDİ
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'ye askeri hekimlerden oluşan ekip gönderdi.