Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi! Üç Bakan arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.