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    • 07.02.2023 20:49
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    Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi! Üç Bakan arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi.

    AJANSLAR
    Yıkım havadan görüntülendi! Bakanlar bölgede...

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi.



    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.



    Kent merkezine giderek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakanlar, daha sonra helikopterle havadan genel çalışmaları inceledi. Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'e Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

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    Haberler Güncel Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi! Üç Bakan arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi
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