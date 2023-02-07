YÖK duyurdu: Üniversiteler depremzedeler için açıldı

24 SAAT SICAK YEMEK VE İÇECEK DAĞITILIYOR

Depremzedeler için hizmet vermeye başlayan üniversitelerde, 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor.

Ayrıca Türkiye genelinde üniversite öğrencileri, AFAD ve Türk Kızılay ile koordine halinde, sahadan gelen talepler göz önünde bulundurularak depremzedelerin gıda, giysi, battaniye gibi ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler, üniversite kampüslerinde oluşturulan yardım toplama merkezlerinden bölgeye ulaştırıyor.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SAHADA

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli de depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

ÜNİVERSİTELİ MİLLİ DAĞCI VE EKİBİ 7 HAYAT KURTARDI

Açıklamada, deprem haberini Erzurum'da bir kongredeyken öğrenen ve 17 saat süren yolculuğun ardından Hatay'a ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram'ın başında bulunduğu ekibin de 24 saatte 7 hayat kurtardığı aktarıldı.

Buna göre, aralarında Rus ve Azerbaycanlı dağcıların da olduğu 11 kişilik ekip, gece önce doktor Ufuk Bayraktar'ı ardından da umudun sembolü haline gelen 2 aylık bebek Mehmet Çınar'ı enkazdan sağ çıkardı.