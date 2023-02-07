'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzce 6 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 6 Şubat 2023 günü Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.