Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin etki gücüyle ilgili korkunç gerçek





Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Kahraman-maraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyleyebilirim. Bu da aslında nasıl yıkıcı bir sarsıntı ile karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Columbia Üniversitesi: Türkiye her yıl saat yönünün tersine yavaşça yaklaşık 2,5 santimetre hareket eden ve batıya doğru kayan Dünya kabuğundaki bir blok olan Anadolu Plakası'nın üstünde yer alıyor. Anadolu Plakası, Avrasya, Arabistan, Afrika ve Ege plakalarıyla çevrili. Komşu plakalarla çarpışmaların neden olduğu hapsedilmiş gerilim, sık sık depremlere yol açacak.





Prof. Dr. Süleyman Pampal: Doğu Anadolu fay zonu Türkiye'nin en tehlikeli zonlardan biri. Maalesef bu büyüklükte hatta Hatay civarında bundan daha büyük depremler her zaman mümkün Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Kahramanmaraş'ın ardından Muğla'ya dikkat etmeliyiz. Marmaris'te 7 büyüklüğünde deprem olabilir.

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