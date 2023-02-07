Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler: Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor

7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı. Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.
RÜMEYSA HAYATA TUTUNDU
Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.
Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.
28 SAAT SONRA 4 KİŞİYE ULAŞILDI
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.