Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2023 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 11:41
    ABONE OL

    Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler: Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kurtuluş anları çevredekilerin sevincine boğarken, kimi zaman mutluluktan sevinç gözyaşları döküldü.

    Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor

    7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı. Birçok enkazdan uzun saatlerdir haber alınamayan vatandaşların, sevinçli haberleri geldi.

    RÜMEYSA HAYATA TUTUNDU
    Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

    Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

    28 SAAT SONRA 4 KİŞİYE ULAŞILDI
    Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        4 KİŞİ DAHA KURTARILDI
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

        5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

            29 SAATLİK MUCİZE
            Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 29 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

            Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

            ADIYAMAN'DAN GÜZEL HABER
            Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İsminin Filiz Coşar olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

            EYLÜL KURTARILDI AİLESİ CAN VERDİ
            Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı.

                Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi.

                ÇOCUKLARA ULAŞILDI
                Gümüşhane ve Sürmene'den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

                Malatya'da Erdem isimli bir çocuk enkazın içinden saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

                30. SAATTE 6 CAN!
                Hatay'da da 30. saatte 6 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

                    ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDI
                    Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

                    Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

                    ENKAZDAN ÇIKARILDI
                    Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

                        Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 16 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                        Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, enkaz önünde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı.



                        MİNİK BEDENİYLE 22 SAAT DAYANDI
                        Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.



                        2 KİŞİ KURTARILDI
                        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

                        Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.



                            23. SAATE GİRİLİRKEN ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
                            Serin 2 Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 23'üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir erkek kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



                            MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
                            Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı.



                            19 SAAT SONRA MUCİZE: HERKESE EL SALLADI
                            Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.

                            Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

                            Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

                            17 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI! 4'Ü KADIN BİRİ ÇOCUK...
                            17 saat sonra Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı'ndan bir kişi daha kurtarıldı. Malatya'da 4'ü kadın, biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı.

                                KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ
                                Deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

                                Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

                                Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

                                Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.

                                ENKAZDAN EMEKLEYEREK ÇIKTI
                                Kahramanmaraş'ta ise küçük bir kız çocuğunun görüntüsü kameralara yansıdı.

                                Göksun ilçesinde küçük kız çocuğu enkazın altından emekleyerek çıktı.



                                    19 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
                                    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.



                                    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti. Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı. Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


                                    26 SAAT SONRA BİR KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI
                                    Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                                        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

                                        Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

                                        Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



                                        26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK: 2 KÜÇÜK ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI
                                        Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.


                                            Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

                                            26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
                                            Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

                                            27 SAAT SONRA HAYATA TUTUNUŞ
                                            Diyarbakır'da ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından 27 saat sonra Muhammet Süleyman Pekyanık (30) kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Pekyanık, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

                                            Yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra kurtarıldı!

                                            BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM
                                            Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

                                            Enkazdan sağ çıkarılan çocuk Mehmetçik'e seslendi: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

                                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                            Deprem felaketinden yıkımın fotoğrafları!
                                            Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta deprem! Peş peşe müjdeli haberler: Mucize kurtuluşlar gözyaşlarına boğuyor
                                                SON DAKİKA