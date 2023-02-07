AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş depremde hayatını kaybetti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde enkaz altında kalmıştı. Deprem bölgesinden gelen son bilgilere göre Taş hayatını kaybetti.



YIKILAN BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALMIŞTI

Depreme Adıyaman'da yakalanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün yaptığı açıklamada, "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ile ilgili olarak, bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Buraya gelmeden önce yine bilgi aldım, henüz kendisine ulaşılmış değil" ifadelerini kullanmıştı.

TAZİYE MESAJI

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı.

Yavuz, paylaşımında, "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.



YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıydı.



