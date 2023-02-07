İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan müdahale! TSK uçağı ve helikopterler kalktı

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaktan "yangın söndürme topu" atıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.