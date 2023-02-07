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    • 07.02.2023 18:54
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    İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan müdahale! TSK uçağı ve helikopterler kalktı

    Türkiye, 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Hatay idi... İskenderun ilçesinde depremler sırasında devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaktan "yangın söndürme topu" atıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "İskenderun Limanı’ndaki yangına T70 yangın söndürme helikopterimizin müdahalesi devam ediyor" dedi.

    takvim.com.tr
    İskenderun’daki yangına havadan müdahale

    İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaktan "yangın söndürme topu" atıldı.

    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.

    Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülüyor.

    İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede polis ekiplerinin de önlemi sürüyor.



    Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletiliyor.

    TSK UÇAKLARI YANGIN SÖNDÜRME TOPU ATTI
    İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetti.
        10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
        Haberler Güncel İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan müdahale! TSK uçağı ve helikopterler kalktı
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