İstanbul'da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş sayıları azaltıldı

İstanbul olmak üzere yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9 Şubat'ta yapılması planlanan uçuş sayılarında azaltma kararı alındı.

UÇUŞLARDA YÜZDE 25 VE 15 ORANINDA AZALTMA YAPILACAK

MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) tarafından alınan karara göre, 9 Şubat perşembe günü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler için saat 14.00'a kadar olan tüm uçuşlarda yüzde 25, günün geri kalanında ise yüzde 15 oranında uçuş azaltılacak.

Söz konusu tarihte bileti olan yolcuların ilgili havayollarının internet siteleri ve çağrı merkezlerinden uçuşlarının durumunu takip etmeleri istendi.