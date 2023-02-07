Adıyaman’dan gelen görüntüler, yürekleri yaktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Adıyaman'dı. Kent genelinde birçok bina yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, dün akşam üstü saatlerinde kentte 100 binanın yıkıldığını ve 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Belediye binası yıkıldı. Sadece Türkiye değil tüm dünyayı da yasa boğan felaket sonrasında kentte Belediye Binası'ndan camilere kadar birçok yer yıkıldı. AFAD ve devlet yetkililerinin yanı sıra birçok vatandaş da 'tek yürek' diyerek Adıyaman için seferber oldu. Öte yandan Adıyaman'dan sosyal medyaya yansıyan acı dolu videolardan biri ise tüm Türkiye'yi ağlattı. Enkaz altında kalan bir gencin videoda, "Deprem oldu. Çıkamıyorum. Hakkınızı helal edin. Benim size varsa helal olsun" dediği anlar yürekleri dağladı. Bu arada gencin verdiği adreste kurtarma çalışmaları sürüyor.