Adıyaman’dan gelen görüntüler, yürekleri yaktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Adıyaman'dı. Kent genelinde birçok bina yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, dün akşam üstü saatlerinde kentte 100 binanın yıkıldığını ve 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Belediye binası yıkıldı. Sadece Türkiye değil tüm dünyayı da yasa boğan felaket sonrasında kentte Belediye Binası'ndan camilere kadar birçok yer yıkıldı. AFAD ve devlet yetkililerinin yanı sıra birçok vatandaş da 'tek yürek' diyerek Adıyaman için seferber oldu. Öte yandan Adıyaman'dan sosyal medyaya yansıyan acı dolu videolardan biri ise tüm Türkiye'yi ağlattı. Enkaz altında kalan bir gencin videoda, "Deprem oldu. Çıkamıyorum. Hakkınızı helal edin. Benim size varsa helal olsun" dediği anlar yürekleri dağladı. Bu arada gencin verdiği adreste kurtarma çalışmaları sürüyor.
VEKİLDEN HABER YOK
Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında kaldığı bildirildi. Dün akşam üstü saatlerine kadar haber alınamayan Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığı ve binanın tamamen yıkıldığı açıklandı. Vekilin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Vekilimiz Yakup Taş, ailesi, birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza, vekilimiz ve ailesini de katar mısınız?" ifadelerine yer verildi.
'ELİMDEN TEK GELEN DUA ETMEK'
Adıyamanlı olan Ferman Toprak, kuzenlerinin de arasında olduğu aile fertlerinin ölüm haberiyle yıkıldı. Enkaz altında kalan birçok akrabası olduğunu ifade eden ünlü türkücü, "Dua etmekten başka şu anda elimden başka bir şey gelmiyor" dedi. Bu arada Ferman Toprak, güçlükle ulaştığı akrabalarından "Sürekli sallanıyoruz" uyarısı aldığını söyleyip Adıyaman ve depremden diğer etkilenen yerlerdeki sevenlerini "Lütfen evlerinize girmeyin" diye uyardı. Bir diğer Adıyamanlı şarkıcı Zara'nın da bazı akrabalarından haber alamadığı için hayli üzgün olduğu öğrenildi.