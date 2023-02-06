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    • Güncel
    • 06.02.2023 19:19
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    • 06.02.2023 19:19
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    THY'den flaş açıklama: Deprem bölgesi Adana, Elazığ ve Diyarbakır'a uçuşlar kesintisiz sürüyor

    Son dakika haberi | Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı.

    Deprem bölgesi 3 ile uçuşlar kesintisiz sürüyor

    Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini belirtti.

    Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

    "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

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    Haberler Güncel THY'den flaş açıklama: Deprem bölgesi Adana, Elazığ ve Diyarbakır'a uçuşlar kesintisiz sürüyor
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