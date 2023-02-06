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    • 06.02.2023 14:33
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    Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak

    Son dakika haberi | Türk Hava Yollarının (THY) kargo firması Turkish Cargo, deprem bölgesine ulaştırılacak yardımları ve ekipmanları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

    AA
    Turkish Cargo yardımları ücretsiz taşıyacak

    Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo, deprem bölgesine yurt içi ve yurt dışından gönderilecek yardım ile ekipmanları ücretsiz taşıyacak.

    THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Turkish Cargo, deprem bölgesine yardım malzemelerini götürmek için harekete geçti.

    Bu kapsamda, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana varışlı toplam 4 uçuş planlandı.

    Şirket, deprem bölgesine yurt dışından gelecek yardım malzemelerini de ilgili büyükelçiliklerin onayı alındıktan sonra ücretsiz taşıyacak.

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