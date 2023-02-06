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    • Güncel
    • 06.02.2023 08:08
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    • 06.02.2023 08:08
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    THY'den Kahramanmaraş depremi sonrası flaş açıklama: Bölgeye ek sefer hazırlığı

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta sabaha karşı yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) bölgeye olan uçuşlarda ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanındığını duyurdu. THY'den yapılan açıklamada ayrıca deprem bölgesine ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

    THY’den deprem açıklaması: Bölgeye ek sefer hazırlığı

    Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde de hissedildi.

    "ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI TANIYORUZ"
    Depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açılamada ek seferler için hazırlık yapıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." dedi.

    "EN KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİZ"
    Bölge halkına geçmiş olsun mesajlarını ileten Üstün, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.
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