Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2023 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 19:20
    ABONE OL

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Akaryakıt ikmali için tüm kısıtlamalar kaldırıldı

    Son dakika haberi | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımların atıldığını ve mevzuata yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    EPDK duyurdu! Tüm kısıtlamalar kaldırıldı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt teminine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünyadan Türkiye’ye destek ve taziye mesajları
    Haberler Güncel EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Akaryakıt ikmali için tüm kısıtlamalar kaldırıldı
        SON DAKİKA