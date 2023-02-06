Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Firari şüpheli Eray Özyağcı yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı, Edirne'de yakalandı.
Eray Özyağcı'nın cinayetin tetikçisi olduğu iddia ediliyordu.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 18 şüpheli tutuklandı.
ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
CİNAYETİN KRİTİK ŞÜPHELİLERİ
Ateş cinayeyiyle ilgili yakalanan ve kritik olduğu belirlenen isimler ise şu şekilde;
EN TEPEDE DODO LAKAPLI ÇEP VAR
Doğukan Çep: Suçlamalara göre cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçi ile bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Şu an şemanın en tepesinde olan "Dodo" lakabı kullanan Doğukan Çep'in, cinayet talimatını kimden aldığı, bağlantıları araştırılıyor.
'AMACIMIZ KORKUTMAKTI'
Gözaltına alınırken verdiği ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'daki dosyam için yardımcı olmadı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu" dediği öğrenildi.