Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
17 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! VİDEO İZLE
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 16 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, enkaz önünde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı.
17 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI! 4'Ü KADIN BİRİ ÇOCUK...
17 saat sonra Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı'ndan bir kişi daha kurtarıldı. Malatya'da 4'ü kadın, biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı.
Öte yandan Diyarbakır depremin üzerinden geçen 19 saat sonrası yıkılan bir binanın enkazında 4 kişiye ulaşıldı.
KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ
Deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.