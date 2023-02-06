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Diyarbakır'da 17 Hatay'da 16 saat sonra mucize kurtuluş!

Diyarbakır'da 17 Hatay'da 16 saat sonra mucize kurtuluş!
06.02.2023 21:52

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 saat sonra Diyarbakır ve Hatay'dan mucize kurtuluş haberleri geldi. Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Hatay merkezde enkazın altında mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç ise ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Öte yandan 17 saat sonra Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı'ndan bir kişi daha kurtarıldı.

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