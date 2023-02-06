Genç kadın hayata tutundu! Polis arama kurtarma enkaz altından çıkardı

GENÇ KADIN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) Diyarbakır'da depremde yıkılan evlerin enkazında çalışmalarına devam ediyor.