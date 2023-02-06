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    • 06.02.2023 11:48
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    • 06.02.2023 12:08
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    Genç kadın hayata tutundu! Polis arama kurtarma enkaz altından çıkardı

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yıkıma neden olduğu şehirleden biri olan Diyarbakır'da; arama kurtarma çalışmaları tititzlikle sürdürülüyor. Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.

    Genç kadın hayata tutundu!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.

    DİYARBAKIR SARSILDI!
    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

    7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

        GENÇ KADIN ÇIKARILDI
        İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) Diyarbakır'da depremde yıkılan evlerin enkazında çalışmalarına devam ediyor.

        Enkaz altında kalan genç kadına oluşan PAK, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.
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