Genç kadın hayata tutundu! Polis arama kurtarma enkaz altından çıkardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.
DİYARBAKIR SARSILDI!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.
7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.