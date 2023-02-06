Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama! Hükümlü ve tutuklulardan ölen ya da yaralanan var mı?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan veya hayatını kaybeden ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklunun bulunmadığını açıkladı.

CTE, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerden yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı belirtilerek, "Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır" denildi.