6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? YARIN İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini açıkladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...
EĞİTİME 1 GÜN ARA
İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre, ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
HAVA RAPORU AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.