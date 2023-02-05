6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? YARIN İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.