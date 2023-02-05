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    • 05.02.2023 20:51
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    6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? YARIN İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalar!

    Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edilecek mi merak ediliyordu. Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Peki, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    6 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini açıkladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

    EĞİTİME 1 GÜN ARA

    İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre, ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

    HAVA RAPORU AÇIKLANDI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        '17.00'DEN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKMAYIN'

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.



        "18.00'DEN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAK"

        Vali Yerlikaya yaptığı son açıklamada, 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

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        17.00 İTİBARİYLE UÇUŞLARDA YÜZDE 20 AZALTILACAK

        İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.
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